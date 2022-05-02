 الرئيس الجزائري يبحث مع نظيره التونسي بعض المستجدات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك - بوابة الشروق
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الرئيس الجزائري يبحث مع نظيره التونسي بعض المستجدات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك

أ ش أ
نشر في: الإثنين 2 مايو 2022 - 4:52 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 مايو 2022 - 4:52 ص

 بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع نظيره التونسي قيس سعيد بعض المستجدات الإقليمية والعربية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان، أن ذلك جاء خلال مكالمة هاتفية، أجراها تبون مع قيس سعيد، هنأه فيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنّيا له وللشعب التونسي كل الخير واليمن والبركات.
من جهته، أعرب الرئيس التونسي عن تقديره الكبير على هذه "التهنئة الكريمة من أخيه الرئيس الجزائري، سائلا الله تعالى، أن يعيد هذه المناسبة على الجزائر، قيادة وشعبا، بالمزيد من الرفاهية والهناء والتقدم".

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