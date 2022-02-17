الجيش الروسي يعلن إسقاط طائرات مسيرة أوكرانية في جزيرة الثعبان

أعلنت موسكو أن القوات الروسية اسقطت طائرات مسيرات أوكرانية، بعد أن ذكرت مصادر أوكرانية في وقت سابق إنه تم تدمير سفن روسية في البحر الاسود بواسطة طائرات مسيرة.

وقال الجيش الروسي إن ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية من طراز بيرقدار اسقطت فوق جزيرة "سنيك" (الثعبان) في البحر الأسود، فيما لم تكشف وزارة الدفاع الروسية عن أي معلومات بشأن خسائرها.

وفي وقت سابق، صرح قائد القوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني في تدوينة على موقع فيسبوك أنه تم تدمير زورقين روسيين طراز "رابتور" فجر اليوم قرب الجزيرة، فيما لم يتسن التحقق بشكل مستقل من صحة مقطع فيديو ملحق بالتدوينة.

وقال زالوجني إنه تم ارسال طائرات مسيرة طراز بيرقدار.