كشف المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، تفاصيل انطلاق أولى جلسات الحوار يوم الأربعاء المُقبل؛ والذي جاء بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لترتيب أولويات العمل الوطني خلال الفترة المقبلة.

وقال فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه تم اختيار 44 مقررًا ومقرر مساعد، وتلقينا عشرات الآلاف من طلبات المشاركة بجلسات الحوار، ومئات المقترحات المكتوبة التي تتعرض للشأن العام المصري، والحلول المقترحة.

وأضاف رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم تلخيص هذه الشكاوى في 113 موضوعًا، وانطلاق جلسات الحوار الوطني يصادف اليوم العالمي للصحافة، مشيرًا إلى أن الجلسة العلنية ستُذاع على الهواء مباشرة، بمشاركة مختلف فئات المجتمع.

وأوضح المستشار محمود فوزي، أن جلسات الحوار الوطني المقبلة، سيُخصص لها مؤتمرًا صحفيًا أسبوعيًا؛ لإعلان ما تم التوصل إليه في نقاشات الجلسات، والجلسات الخاصة سيحضرها ممثلي التيارات السياسية، وممثلي النقابات، والخبراء والمتخصصين، ومن يرغب من الحكومة بشكل اختياري.

وأكد فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدي البلد»، أن الحوار الوطني يأتي لترتيب العمل الوطني الفترة المقبلة؛ وهو حوارًا تشاركيًا لترتيب الأولويات؛ وسيجد المواطن المصري انعكاسات الحوار عليه خلال الأيام المقبلة.

ولفت رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إلى أن هناك حوارًا يهم النخب، وآخر يهم الشارع المصري، والحوار الوطني سيناقش أزمة الغلاء، ومهمته تتمثل في ترتيب الأولويات؛ من أجل وضع حلولًا للمشكلات، موضحًا أن توصيات الحوار الوطني سيتم رفعها للرئيس السيسي، وجميع المخرجات سيتم وضعها بين يديه.

وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن الرئيس السيسي سيكون الحكم في حالة حدوث عدم توافق بشأن بعض القضايا؛ مؤكدًا أن مقترح الإشراف القضائي على الانتخابات؛ جاء استجابة من الرئيس السيسي لمطالب الحوار الوطني.