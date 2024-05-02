الرئيس السيسي: نعمل على زيادة الأجور ونبذل أقصى جهد للحد من ارتفاع الأسعار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمسك الدولة الدائم بالحفاظ على حقوق عمال مصر، مشيرًا إلى أنها تعمل على زيادة معدلات التشغيل.

وأضاف في كلمة ضمن فعاليات احتفالية عيد العمال بحضور صباح الخميس، أن الدولة تعمل مع العمال الشرفاء وفي ظل الدور الوطني لأصحاب العمل على تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أنها تعمل على زيادة مستويات الأجور، ومواصلة أقصى جهد لمكافحة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، إلى مقر الاحتفال بعيد العمال في مدينة العاشر من رمضان، حيث من المقرر أن يفتتح عددًا من المشروعات.

ويفتتح الرئيس مجمع هاير مصر الصناعي الصديق للبيئة، بمنطقة العاشر من رمضان، وهو أول مصنع في مصر يحصل على الرخصة الذهبية في مصر، وتم البدء فيه والانتهاء منه خلال أقل من عام ونصف.

ويعد المجمع الصناعي هاير ضمن فلسفة عمل للدولة المصرية في العقد الأخير، والتي تعتمد على تطوير ودعم القطاع الحكومي بكل تنوعاته، وكذلك دعم وتعزيز القطاع الخاص، ودعم التنافسية بين كل القطاعات لتحقيق المصلحة القومية.