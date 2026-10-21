أتلتيكو مدريد يفرض التعادل على شتوتجارت في دوري أبطال أوروبا

فرض أتلتيكو مدريد الإسباني التعادل على مضيفه شتوتجارت الألماني بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، على ملعب «إم إتش بي أرينا»، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027.

وبدأ شتوتجارت التسجيل في الدقيقة 36 عن طريق جيمي لويلينج، الذي منح أصحاب الأرض التقدم قبل نهاية الشوط الأول.

ومع انطلاق الشوط الثاني، نجح الأرجنتيني جوليان ألفاريز في إدراك التعادل لصالح أتلتيكو مدريد في الدقيقة 47، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

وشهدت الدقيقة 64 حالة طرد في صفوف أتلتيكو مدريد، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه هيوليماند، ليكمل الفريق الإسباني المباراة بعشرة لاعبين.

ورغم النقص العددي، نجح أتلتيكو مدريد في الحفاظ على نتيجة التعادل حتى صافرة النهاية، ليحصد نقطة من مواجهة الفريق الألماني.

وبهذه النتيجة، رفع شتوتجارت رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب مرحلة الدوري، بينما وصل رصيد أتلتيكو مدريد إلى 4 نقاط، ليحتل المركز الخامس عشر.