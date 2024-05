عرضت شبكة «قدس» الإخبارية مقطع فيديو متداول لشرطي أمريكي يبصق على علم فلسطين، خلال قمع حراك طلابي مؤيد لفلسطين في الجامعات.

وأظهر مقطع الفيديو شرطيًا يقف مع زملائه، والعلم الفلسطيني منزوع خلفه، ثم بصق عليه مرتين، ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

A policeman spits on a Palestinian flag after removing it. pic.twitter.com/Y1x9IFUGcd