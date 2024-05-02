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عرضت شبكة «قدس» الإخبارية مقطع فيديو متداول لشرطي أمريكي يبصق على علم فلسطين، خلال قمع حراك طلابي مؤيد لفلسطين في الجامعات.

وأظهر مقطع الفيديو شرطيًا يقف مع زملائه، والعلم الفلسطيني منزوع خلفه، ثم بصق عليه مرتين، ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

A policeman spits on a Palestinian flag after removing it. pic.twitter.com/Y1x9IFUGcd — Quds News Network (@QudsNen) May 2, 2024

وأمس الأربعاء، أظهرت اللقطات المصورة إنزال شرطة ولاية نيويورك العلم الفلسطيني من وسط جامعة كولومبيا، واستبداله بالعلم الأمريكي.

واقتحمت الشرطة الأمريكية في نيويورك جامعة كولومبيا، الثلاثاء؛ لتفريق اعتصام وتفكيك خيام متظاهرين كانوا يعتصمون على مدار أسبوعين، احتجاجا على الحرب الإسرائيلية على غزة.

ونقلت شبكة CNN عن مسؤول قوله إن ضباط شرطة نيويورك نفذوا توقيفات بحق المعتصمين.

وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» أن عدد المتظاهرين خارج مدخل جامعة كولومبيا تزايد بشكل كبير قبل الاقتحام.

وحملت رابطة أساتذة الجامعات الأمريكية إدارة جامعة كولومبيا «مسئولية ما قد يحدث بعد اقتحام الشرطة للجامعة».

كما أخلت شرطة نيويورك متظاهرين وصحفيين من محيط قاعة هاميلتون، واعتقلت عددا من المتظاهرين وكبّلت أيديهم.