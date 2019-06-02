جامعة الوادي الجديد تعلن تنفيذ خطة لتطوير قرى الشركة بمركز الخارجة

قال الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، إن الجامعة وضعت خطة لتطوير قرية الشركة بمدينة الخارجة بناء على توجيهات خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن إبراز دور الجامعات المصرية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن تحديد كل جامعة لمنطقة عشوائية أو قرية لتطويرها خلال مدة زمنية محددة .

وأوضح طنطاوي أن الخطة التنفيذية التي وضعتها الجامعة لتطوير القرية تتضمن تنفيذ كلية التربية الرياضية ورعاية الشباب المركزية، معسكرًا في الخدمة العامة لنظافة وتجميل قريتي الشركة (8) والشركة (55) لتجميل مداخل القرية والحديقة العامة بها وذراعة 50 ألف شتلة ببذور المورينجا، ورفع كفاءة ملعب القرية، ودهان الأعمدة الكهربائية، وإيفاد قافلة طبية بيطرية من كلية الطب البيطري لتشخيص وعلاج أمراض الحيوانات والطيور وأمراض نقص الخصوبة بالأشعة التليفزيونية بالإضافة الى إجراء بعض عمليات الجراحية.

كما ستقوم كلية الزراعة بتنفيذ عدة لقاءات إرشادية كاستخدام طرق الري الحديثة في الزراعات الصحراوية وإدخال محاصيل حقلية غير تقليدية وسوسة النخيل الحمراء ورعاية وتغذية قطعان الإنتاج الحيواني، ومشاتل النخيل ورعايتها، كما تنفذ كلية الآداب لقاء توعويًا لتطوير مهارات الشباب بالقرية بعنوان "التفكير الإيجابي وتطوير الذات"، بينما تنفذ كلية العلوم محاضرة بعنوان: "ترشيد المياه وتنقيتها" .