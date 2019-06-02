جنايات الإسكندرية تبرئ عامل من هتك عرض نجلته

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك، اليوم الأحد، ببراءة، عامل بشركة خاصة، يدعى "م.ف.م" 46 عاما، من تهمة هتك عرض نجلته "س.م.ف" 15 عاما، وذلك في القضية رقم 22497 لسنة 2016 جنايات قسم شرطة أول العامرية.

تعود وقائع القضية إلى تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العامرية؛ يفيد ورود بلاغ من والدة الطفلة وتدعى "هـ.ع.م" تتهم فيه زوجها بهتك عرض نجلتهما عدة مرات، داخل مسكنهما الكائن في نطاق دائرة القسم، مستغلا غيابها عن المنزل.

كشفت تحريات المباحث، كيدية البلاغ بسبب رفض الزوج طلبها الطلاق منه للزواج من شخص آخر، وهو ما تطابق مع أقوال الزوج في التحقيقات، وأكده تقرير الطب الشرعي، الذي أظهر أن المجني عليها "الطفلة" ليس بها أي آثار ظاهرية، وعدم وجود آثار تعد جنسي واضحةبعموم الجسد.

وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات إلى أن تم إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المقدم بعضوية المستشارين: أيمن إبراهيم حنفي، وعبد العاطي مسعود شعلة، وأمانة سر محمد عثمان.