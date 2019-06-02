وزير الدفاع يلتقي مقاتلي القوات الجوية ويشاركهم تناول الإفطار

• زكي: تاريخ قواتنا الجوية حافل بالبطولات التي سطرها نسور مصر دفاعا عن سمائها

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددا من مقاتلي القوات الجوية وأعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية الجوية، وشاركهم تناول الإفطار.

وألقى الفريق محمد عباس قائد القوات الجوية كلمة، أكد خلالها أن رجال القوات الجوية يمارسون مهامهم بكل إخلاص وتفاني؛ لحماية سماء مصر والدفاع عن مقدساتها بالتعاون مع كل الأفرع والتشكيلات على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة لمواجهة أي تهديدات أو عدائيات محتملة.

ونقل الفريق أول محمد زكي تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمقاتلي القوات الجوية ولأعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية الجوية؛ تقديراً لما يبذلونه من جهد وعمل لرفعة شأن القوات المسلحة، كما هنأهم بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وأشار القائد العام إلى أن تاريخ قواتنا الجوية حافل بالبطولات والتضحيات التي سطرها نسور مصر دفاعا عن سمائها، مؤكدا أن التفوق الهائل الذي تشهده القوات المسلحة المصرية من الناحية الفنية والقتالية والإدارية لم يكن ليتحقق لولا جهود أبنائها المخلصين الذين يقدرون دورهم ومسئولياتهم الكبرى في الحفاظ على أمن مصر القومي، آخذين بعين الاعتبار جهود القوات المسلحة الرامية لبناء الوطن واستمرار خطط التنمية الشاملة للدولة المصرية.

كما كرم القائد العام عددا من المتميزين من رجال القوات الجوية؛ تقديراً لأدائهم مهامهم بتفان وإخلاص.

حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.