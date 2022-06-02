الكرملين: جميع الاتصالات معلقة مع واشنطن في الوقت الراهن

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أنه لا توجد حاليا أية اتصالات بين موسكو وواشنطن.

وقال بيسكوف لوكالة «سبوتنيك»، اليوم الخميس، ردا على سؤال عما إذا كانت هناك اتصالات بين الكرملين والبيت الأبيض: «يمكننا القول، لا، ليس الآن. الآن جميع الاتصالات معلقة تقريبا».

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن الولايات المتحدة لا تعتقد أن المحادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن ستكون بناءة في الوقت الحالي، فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية.

وتواصل روسيا منذ 24 فبراير الماضي، ما تطلق عليه «عملية عسكرية خاصة»؛ لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية وأن هدف العملية هو حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.