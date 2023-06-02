وزير الصحة اليمني يؤكد ضرورة استمرار المشاريع الداعمة من المانحين

أكد وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور قاسم بحيبح، ضرورة استمرار المشاريع الداعمة من المانحين للقطاع الصحي في بلاده حتى يستعيد عافيته، مثمنًا دعم منظمة الصحة العالمية للقطاع الصحي في اليمن.



وبحث الوزير اليمني، خلال لقائه اليوم الجمعة، بمدينة جنيف السويسرية، مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، عددًا من الموضوعات المتصلة بالقطاع الصحي في اليمن، وما يواجهه من تحديات، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأنت".



كما تم مناقشة أوضاع القطاع الصحي في اليمن، ووضع مكافحة شلل الأطفال والتحديات التي تواجهه بسبب رفض ميليشيا الحوثي تنفيذ حملات التحصين الشاملة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.



من جانبه، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اهتمامه بالقطاع الصحي في اليمن ودعمه له، مشيرًا إلى أنه سيبحث مع المانحين استمرار تقديم الدعم لليمن.