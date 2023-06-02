الخارجية الروسية: لافروف بحث مع نظيره الإماراتي الوضع في سوريا وليبيا واليمن

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا كانت من بين الموضوعات التي ناقشها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اجتماع عُقد في جنوب إفريقيا.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، أنه عقب الاجتماع الذي عُقد بين الجانبين على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة "بريكس" في كيب تاون "تبادل الجانبان وجهات النظر حول الجوانب الرئيسية للأجندة الدولية والإقليمية، وتم التركيز بشكل خاص على الوضع في سوريا واليمن وليبيا".

كما ناقش الوزيرين تطوير التعاون متبادل المنفعة بين البلدين في مختلف المجالات، التي تشمل الصناعة والتقنيات المتقدمة والنقل والطاقة والسياحة واستكشاف الفضاء، بحسب البيان.

وأشار البيان أيضًا إلى أنه "خلال الاجتماع، جدد الجانبان التزام موسكو وأبوظبي المتبادل بمواصلة تطوير العلاقات الروسية الإماراتية الودية تقليديا في ضوء إعلان الشراكة الاستراتيجية المتفق عليه في موسكو في الأول من يونيو عام 2018".

وأضافت الخارجية في بيانها أن لافروف وآل نهيان جددا التزام البلدين بالحفاظ على التنسيق الوثيق بين موسكو وأبو ظبي في مختلف الصيغ الدولية، بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها، حيث تعد الإمارات عضو غير دائم منذ يناير 2022.