واشنطن تنفى تقارير عن قيام درون عسكرية أمريكية بالقضاء على مشغلها

نفت القوات الجوية الأمريكية، اليوم الجمعة، تقارير عن قيام طائرة بدون طيار "درون" عسكرية بالقضاء على مشغلها خلال تجربة محاكاة بالذكاء الاصطناعي بعدما منعها من إتمام مهمتها.

وقالت المتحدثة باسم القوات الجوية الأمريكية آن ستيفانيك لموقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي: "لم تجر إدارة القوات الجوية أي محاكاة من هذا القبيل للطائرات بدون طيار، وتظل ملتزمة بالاستخدام الأخلاقي والمسؤول لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي".

وأضافت: "يبدو أن تصريحات رئيس عمليات واختبارات الذكاء الاصطناعي في القوات الجوية، الكولونيل تاكر هاميلتون تم إخراجها عن سياقها".

كان هاميلتون قد صرح الشهر الماضي بأن طائرة بدون طيار "درون" تابعة للقوات الجوية تعمل بالذكاء الاصطناعي استخدمت استراتيجيات غير متوقعة للغاية لتحقيق هدفها خلال اختبار افتراضي أجراه الجيش الأمريكي.

وتحدث هاميلتون عن اختبار محاكاة وٌجهت فيه الدرون التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لتدمير أنظمة الدفاع الجوي للعدو، وفي النهاية هاجمت أي شخص تدخل في هذا الأمر.

وقال هاميلتون، خلال قمة في لندن، إن "بعدما حدد النظام التهديد، كان المشغل البشري في بعض الأحيان يخبره بعدم القضاء على هذا التهديد، لكنه قرر المضي قدما".

وأضاف: "لذا ماذا فعل؟ قام بالقضاء على المشغل لأنه كان يمنعه من إتمام هدفه".

وأوضح هاميلتون أن نظام الذكاء الاصطناعي قام بتدمير برج الاتصالات الذي يستخدمه المشغل للتواصل مع الدرون لمنعها من القضاء على الهدف".

وأشارت "جارديان" إلى أنه لم يصب أي شخص حقيقي بأي أذى.

وحذر هاميلتون من الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي، قائلا إن الاختبار أظهر أنه "لا يمكنك إجراء محادثة حول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، إذا لم تكن تريد التحدث عن الأخلاق والذكاء الاصطناعي ".