نفت مديرة الإعلام بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» بغزة إيناس حمدان، وجود مكان آمن في غزة، محذرة من أن الأزمة الإنسانية في القطاع تزداد تعقيدًا.

وأشارت في مداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، إلى تكدس أعداد كبيرة من الفلسطينيين في مراكز الإيواء بخان يونس والمناطق الوسطى، لافتة إلى أن هذه الأماكن تحتاج لكميات كافية من المساعدات الغذائية لتجنب المجاعة.

وأوضحت أن طواقم الوكالة تحاول تقديم الخدمات الصحية وتوزيع المواد الغذائية على مراكز الإيواء بخان يونس والمناطق الوسطى، إذ يبلغ عدد الأشخاص في كل مركز قرابة الـ16 ألف شخص.

وفي وقت سابق، قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني، إن جميع ملاجئ الوكالة في مدينة رفح الفلسطينية، والبالغ عددها 36، أصبحت خالية من النازحين؛ بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية.

ونوه في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد، أن أكثر من مليون شخص - معظمهم نزح عدة مرات – اضطروا إلى الفرار مرة أخرى بحثًا عن الأمان الذي لم يجدوه أبدًا.

وأكد في الوقت نفسه، أن الوكالة ملتزمة بتقديم خدماتها للفلسطينيين، مشيرًا إلى أن طواقمها تعمل في خان يونس والمناطق الوسطى التي يعيش فيها نحو 1.7 مليون نسمة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال سمحت للوكالة بتوزيع نحو 450 شاحنة مساعدات، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية؛ لدعم الاحتياجات الإنسانية المتفاقمة في القطاع المحاصر.

ونوه أن هذا العدد قليل جدًا، في ظل احتياج القطاع لدخول ما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا تحمل الإمدادات التجارية والوقود والمساعدات الإنسانية.

وحذر من أن الوقود الذي تمتلكه الوكالة ينفد، مؤكدًا أن «فرق الوكالة على أهبة الاستعداد لاستلامه عندما تعطي السلطات الإسرائيلية الضوء الأخضر لذلك».

ولفت إلى أن الوكالة تلقت «صورًا فظيعة» من مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، مضيفًا أن «آلاف النازحين ليس أمامهم خيار سوى العيش وسط الأنقاض وفي مرافق الأونروا المدمرة».