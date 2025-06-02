لبنان: جولة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لوضع إطار مالي متوسط الأجل

عقدت بعد ظهر اليوم الإثنين في وزارة المالية اللبنانية جولة مفاوضات بين وزير المالية اللبناني ياسين جابر، ووزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي إرنستو ريجو مع وفد من الخبراء المختصين، لوضع إطار مالي متوسط الأجل.

وتهدف المفاوضات، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية اللبنانية "إلى وضع إطار مالي متوسط الأجل واقعي ومرن، يراعي التحديات الاقتصادية الحالية ويعزز الشفافية والانضباط المالي، كما يكّرس الالتزام بالإصلاحات الهيكلية وتفعيل أدوات الإنفاق الأكثر فعالية بما ينسجم مع الأولويات التنموية والاجتماعية".

وأشار بيان الوزارة إلى أنه "جرى استعراض لخلاصة البيانات الأولية التي كونها وفد صندوق النقد الدولي من خلال لقاءاته مع الإدارات والمؤسسات المعنية بالشأنين المالي والاقتصادي، والتي بيّنت أن الحلول ممكنة وهي قابلة للمعالجة الإيجابية خصوصا مع مضي الدولة اللبنانية بالإجراءات الإصلاحية التي تتبعها".

وتأتي هذه الجولة من المفاوضات استكمالا لجولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي المتعلقة بالإطار المالي على المدى المتوسط، التي جرت الأسبوع الماضي، بما فيها المبادئ الأساسية التي سترتكز عليها السياسات المالية للمرحلة المقبلة القادرة على ضمان تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو المستدام".

وحضر جولة المفاوضات عن الجانب اللبناني بالإضافة إلى الوزيرين جابر والبساط، ، مدير المالية العامة جورج معراوي، ونائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين مع فريق خبراء من المصرف، ومستشارون ماليون واقتصاديون من رئاستي الجمهورية والحكومة والمستشارون والخبراء في وزارة المالية.

يذكر أن لبنان أبرم اتفاقا مع صندوق النقد الدولي على صعيد الموظفين في السابع من أبريل/نيسان 2022. وطالب صندوق النقد لبنان بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة لإبرام الاتفاق النهائي.