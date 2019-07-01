محمد إمام ناعيا عزت أبو عوف: سلملنا على فطيمة

نعى الفنان محمد إمام، الفنان عزت أبو عوف، الذي رحل عن عالمنا صباح الإثنين، وتم تشيع الجنازة عقب صلاة الظهر، من مسجد السيدة نفيسة.



ونشر "إمام" عبر "إنستجرام"، صورة للراحل وعلق قائلا: "مع السلامة يا دكتور، هتوحشني جداً، أشوف وشك على خير، وسلملنا على فاطيمة، تلاقيك مبسوط أوي إنك هتشوفها، الله يرحمكم".



وأعرب الراحل عزت أبو عوف في أحد اللقاءات التلفزيونية، عن سعادته بالموت، لأنه سيلتقي بزوجته فاطيمة، التي توفيت عام 2012، وكانت تربطهما قصة حب كبيرة.



يُذكر أن الفنان عزت أبو عوف، كان ينتظر استكمال تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع تامر حسني، وكان آخر ظهور له بإعلان أحد شركات الاتصالات بصحبة الفنان عمرو دياب.