محكمة بريطانية تمنع رئيس فنزويلا من الحصول على ودائع ذهب بقيمة مليار دولار

منعت المحكمة العليا في بريطانيا، اليوم الخميس، البنك المركزي الفنزويلي، التابع للرئيس نيكولاس مادورو، من الوصول إلى ذهب تبلغ قيمته مليار دولار.

كان البنك المركزي الفنزويلي لنظام مادورو، "بي سي في"، تقدم بالتماس إلى المحكمة بعد أن رفض بنك إنجلترا المركزي، الذي يحتفظ بالذهب، الإفراج عنه بسبب وجود طلب مماثل من قبل مسؤولين يعملون لصالح زعيم المعارضة في فنزويلا خوان جوايدو الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

وقضت المحكمة بأن الحكومة البريطانية "اعترفت بشكل قاطع" بجوايدو رئيسا لفنزويلا.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن محامين من البنك المركزي الفنزويلي يعتزمون استئناف الحكم.

ويحتفظ بنك انجلترا المركزي بالذهب منذ فرضت بريطانيا والولايات المتحدة عقوبات على حكومة مادورو.

وتعترف بريطانيا ودول غربية أخرى بجوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا منذ يناير عام 2019، عندما أعلن نفسه رئيسا شرعيا للحكومة وبدأ في محاولات للإطاحة بمادورو.

وبعد لقاء بجوايدو في لندن في يناير الماضي، أيد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب جهود زعيم المعارضة الفنزويلي للتوصل إلى "حل سلمي وديمقراطي" للأزمة السياسية في فنزويلا.

وتسببت العقوبات الأمريكية في فرض عزلة على اقتصاد فنزويلا، الذي دمرته سنوات من سوء الإدارة والفساد.