المغرب يسجل 218 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 218 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 12 ألفًا و854 في البلاد.



ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، مساء الخميس، أشارت «الصحة المغربية» إلى عدم تسجيل أية وفيات جديدة بالفيروس؛ ليستقر إجمالي الوفيات عند 228.



ولفتت الوزارة إلى تسجيل 26 حالة تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 9052.



ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 515 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من عشرة ملايين إصابة.