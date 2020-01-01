الإمارات تسجل 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا و504 حالات شفاء

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 49 ألفًا و469 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الخميس، أشارت «الصحة الإماراتية» إلى تسجيل وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 317.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 504 حالات تعافِ جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 38 ألفًا و664.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 515 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من عشرة ملايين إصابة.