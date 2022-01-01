حطب: حققنا ميداليات في غالبية رياضات البحر المتوسط

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قال هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، إن أبطال مصر يحققون أرقاما متميزة في دورة العاب البحر المتوسط.

وأضاف حطب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" حصدناميداليات في غالبية الرياضات ".

وتابع:" نعد الشعب المصري بأداء متميز في أولمبياد باريس"، مضيفا:" بسنت حميدة حققت إنجاز في سباق 100 متر عدو ".

واكمل :" لدينا امل في تحقيق ميداليات في رياضات السلاح و التايكوندو"، مضيفا:" الملاكم يسري رزق حقق الميدالية الذهبية فيالملاكمة ".

وأتم حطب:" تحقيق ميداليات في دورة العاب البحر المتوسط تمهيد لـ واستعداد لأولمبياد باريس 2024 ".