حطب: حققنا ميداليات في غالبية رياضات البحر المتوسط

قال هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، إن أبطال مصر يحققون أرقاما متميزة في دورة العاب البحر المتوسط.
وأضاف حطب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" حصدناميداليات في غالبية الرياضات ".
وتابع:" نعد الشعب المصري بأداء متميز في أولمبياد باريس"، مضيفا:" بسنت حميدة حققت إنجاز في سباق 100 متر عدو ".
واكمل :" لدينا امل في تحقيق ميداليات في رياضات السلاح و التايكوندو"، مضيفا:" الملاكم يسري رزق حقق الميدالية الذهبية فيالملاكمة ".
وأتم حطب:" تحقيق ميداليات في دورة العاب البحر المتوسط تمهيد لـ واستعداد لأولمبياد باريس 2024 ".