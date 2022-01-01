 حطب: حققنا ميداليات في غالبية رياضات البحر المتوسط - بوابة الشروق
السبت 2 يوليه 2022 10:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد عودة كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر؟
النتـائـج تصويت

حطب: حققنا ميداليات في غالبية رياضات البحر المتوسط

علي البحيري
نشر في: السبت 2 يوليه 2022 - 10:05 م | آخر تحديث: السبت 2 يوليه 2022 - 10:05 م

قال هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، إن أبطال مصر يحققون أرقاما متميزة في دورة العاب البحر المتوسط.

وأضاف حطب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" حصدناميداليات في غالبية الرياضات ".

وتابع:" نعد الشعب المصري بأداء متميز في أولمبياد باريس"، مضيفا:"  بسنت حميدة حققت إنجاز في سباق 100 متر عدو ".

واكمل :" لدينا امل في تحقيق ميداليات في رياضات السلاح و التايكوندو"، مضيفا:" الملاكم يسري رزق حقق الميدالية الذهبية فيالملاكمة ".

وأتم حطب:"  تحقيق ميداليات في دورة العاب البحر المتوسط تمهيد لـ واستعداد لأولمبياد باريس 2024 ".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك