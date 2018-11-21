 بعد العقد التاريخي.. عمرو أديب: ليفربول تعشق محمد صلاح - بوابة الشروق
السبت 2 يوليه 2022 2:23 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد عودة كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر؟
النتـائـج تصويت

بعد العقد التاريخي.. عمرو أديب: ليفربول تعشق محمد صلاح

أحمد علاء
نشر في: السبت 2 يوليه 2022 - 12:46 ص | آخر تحديث: السبت 2 يوليه 2022 - 12:46 ص

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بتجديد عقد النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول لمدة ثلاث سنوات.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "هو ده المكان الصح والمكان اللي بيحبه وده الفريق اللي بيفهمه.. بقاء محمد صلاح هو القرار الصحيح ".

وأضاف: "ليفربول تعشق محمد صلاح.. ليفربول هي مدينة محمد صلاح".

وتابع: "مين كان يصدق إن ممكن لاعب مصري يحصل على أجر في تاريخ ليفربول.. وصلاح مع ليفربول أحرز كل الألقاب الممكنة".

وأعلن نادي ليفربول الإنجليزي، الجمعة، تمديد عقد محمد صلاح، نجم الريدز، حتى موسم 2025/2026، وذلك بعد مرور 11 شهرا على تصريحه الأول بـ أنه "لا يطلب أشياء مجنونة" من إدارة فريقه لتجديد عقده.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك