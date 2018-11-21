أشاد الإعلامي عمرو أديب، بتجديد عقد النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول لمدة ثلاث سنوات.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "هو ده المكان الصح والمكان اللي بيحبه وده الفريق اللي بيفهمه.. بقاء محمد صلاح هو القرار الصحيح ".

وأضاف: "ليفربول تعشق محمد صلاح.. ليفربول هي مدينة محمد صلاح".

وتابع: "مين كان يصدق إن ممكن لاعب مصري يحصل على أجر في تاريخ ليفربول.. وصلاح مع ليفربول أحرز كل الألقاب الممكنة".

وأعلن نادي ليفربول الإنجليزي، الجمعة، تمديد عقد محمد صلاح، نجم الريدز، حتى موسم 2025/2026، وذلك بعد مرور 11 شهرا على تصريحه الأول بـ أنه "لا يطلب أشياء مجنونة" من إدارة فريقه لتجديد عقده.