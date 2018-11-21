انهار عقار في شارع الكاشف بمنطقة القصعي، التابعة لنطاق دائرة قسم شرطة ثان الرمل شرقي الإسكندرية، مساء الجمعة، فيما تم إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض، وجارٍ البحث عن آخرين.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارتي الحماية المدنية، وشرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي؛ حول سقوط عقار مكون من طابقين في منطقة الرمل الميري، مع وجود متضررين.

وبانتقال الكول الأمني، رفقة الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، ومسؤولي حي شرق إلى موقع البلاغ، تم فرض كردون في محيط الانهيار لرفع ركام الانهيار من الشارع حماية للمواطنين.

وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيق.