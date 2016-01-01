حزب البديل الألماني يفوز لأول مرة بمنصب عمدة مدينة في ألمانيا

تمكن حزب البديل من أجل ألمانيا من الفوز لأول مرة بمنصب عمدة مدينة في ألمانيا.

جاء ذلك بعد أن فاز نائب الحزب اليميني الشعبوي هنيس لوت، في جولة الإعادة التي جرت اليوم الأحد في انتخابات مدينة راجون-يسنيتس بولاية سكسونيا-آنهالت شرقي ألمانيا على منافسه نيلس ناومان غير المنتمي إلى حزب.

وحصل لوت (42 عاما) على 51.13% من الأصوات مقابل 48.87% لصالح ناومان (31 عاما) وذلك حسبما أعلنت سلطات المدينة على حسابها على موقع فيسبوك استنادا إلى النتائج الأولية.

ووصلت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات إلى 61.51% من إجمالي نحو 7800 شخص يحق لهم الانتخاب في المدينة.

تجدر الإشارة إلى أن الحزب اليميني الشعبوي كان قد فاز بأول منصب قيادي في البلديات الألمانية قبل أسبوع وذلك عندما تمكن روبرت زيسلمان السياسي المنتمي لحزب البديل من حسم انتخابات الإعادة على منصب رئيس دائرة زونيبرج جنوب ولاية تورينجن شرقي ألمانيا، الأمر الذي أدى إلى إثارة الجدل من جديد حول الارتفاع الحالي في شعبية حزب البديل والذي تصنفه استطلاعات الرأي الحالية كثاني أقوى حزب في ألمانيا بعد الاتحاد المسيحي (أكبر حزب معارض في البلاد)، حيث يحظى البديل في هذه الاستطلاعات بنسبة تأييد تبلغ 20%.

يذكر أن لوت نشأ مثل منافسه ناومان في مدينة راجون-يسنيتس، وهو مزارع وعمل مديرا في إحدى الشركات الزراعية، ويشغل لوت عضوية برلمان سكسونيا-آنهالت عن حزب البديل منذ عام 2016، وشغل مناصب على مستوى البلديات لعدة سنوات، وهو عضو في مجلس المدينة منذ عام 2016، وركز خلال حملته الانتخابية على القضايا السياسية المحلية.

ويسعى لوت إلى تحسين التنمية الاقتصادية وتجهيزات فرق الإطفاء.

كان لوت حصل في الجولة الأولى على نسبة 40.7% فيما حصل ناومان على 36.9%.

ويشغل ناومان منصب رئيس مجلس المدينة منذ عام 2019، وهو يعمل رئيس قسم في مدينة بيترفلد-فولفن المجاورة.