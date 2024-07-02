تقرير: رئيس الأركان الإسرائيلي تسلم النتائج الأولية لتحقيق بشأن 7 أكتوبر

أفادت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر بأن رئيس الأركان هرتسي هاليفي تسلم النتائج الأولية لتحقيق شعبة الاستخبارات بشأن فشل السابع من أكتوبر الماضي.

وفي فبراير الماضي، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن هاليفي قرر بدء تحقيقات داخلية في كافة الوحدات في أحداث السابع من أكتوبر الماضي، عندما هاجم مقاتلو حركة حماس عددا من المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أنه من المتوقع استمرار التحقيقات 3 أشهر، وأن تطال كل وحدات الجيش.

واعتبر هاليفي أن الوضع العملياتي في مسار الحرب الدائرة يسمح ببدء التحقيقات، مقارنة بما كان عليه الحال من قبل، وذلك بمثابة رد على منتقدي فتح تحقيقات في إخفاق 7 أكتوبر، بينما لا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة جارية.

وشنت المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" في قطاع غزة على إسرائيل فجر يوم السبت السابع من أكتوبر، وشملت هجوما بريا وبحريا وجويا وتسللا للمقاومين إلى عدة مستوطنات في غلاف غزة.

وأعلن عن العملية محمد الضيف، قائد الأركان في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، واعتُبرت أكبر هجوم على إسرائيل منذ عقود.