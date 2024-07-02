رئيس وزراء المجر يزور كييف لأول مرة منذ بداية الحرب

توجه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إلى أوكرانيا في زيارة هي الأولى له للبلاد منذ بدء الحرب التي تشنها روسيا في فبراير من العام 2022.

وقال المتحدث باسم الحكومة المجرية زولتان كوفاكس، عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس، اليوم الثلاثاء: "وصل فيكتور أوربان إلى كييف هذا الصباح لمناقشة السلام الأوروبي مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي".

وذكرت تقارير إعلامية، أن موكب أوربان توجه أولا إلى مقر السفارة المجرية، حيث تتسم العلاقات بين كييف وبودابست بالتوتر.

وتولت المجر، بداية من أمس الثلاثاء الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر.

وأعلن أوربان، في مقابلة أجريت معه قبل فترة وجيزة من زيارته لكييف، عن رغبته في اتخاذ خطوات نحو تحقيق السلام.

وقام أوربان في السابق، بتأجيل منح مساعدات لأوكرانيا وحاول مرارا وتكرارا منع فرض عقوبات على روسيا.

ولا تزال المجر تعتمد بشكل كبير على إمدادات الغاز الروسية، التي يتدفق بعضها عبر أوكرانيا، رغم الحرب.

ومع ذلك، فإن كييف لا تريد تمديد العقد الذي ينتهي في نهاية العام الجاري.

وكانت آخر مرة زار فيها أوربان أوكرانيا عام 2012، عندما كان فيكتور يانوكوفيتش، الذي فر لاحقا إلى روسيا، لا يزال في منصب الرئيس، ولم تكن روسيا قد ضمت شبه جزيرة القرم بعد.