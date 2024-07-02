الرئيس الكوري الجنوبي يعتزم الاجتماع بمسئولي المالية لبحث الاستقرار المالي

يعتزم الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، الاجتماع مع وزير المالية تشوي سانج موك، ومحافظ بنك كوريا ري تشانج يونج ورؤساء الهيئات المالية في بلاده في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، على مأدبة عشاء عمل لبحث الوضع الاقتصادي في البلاد، حسبما أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء نقلا عن وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقالت "بلومبرج"، إن يون يدعو رؤساء الهيئات الاقتصادية والمالية الذين بذلوا جهودا كبيرة لتعزير الصادرات وتحسين الطلب على الصادرات المحلية، وتحقيق الاستقرار في السوق المالية رغم صعوبة الظروف الاقتصادية الداخلية والخارجية للبلاد؛ لتناول العشاء في مكتب الرئاسة.

ومن المتوقع أيضا أن يدعو يون المجتمعين إلى ضرورة الاهتمام بشكل كبير بتحسين الحياة المعيشية للمواطنين.