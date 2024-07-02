 الرئيس الفلبيني يعين وزيرا جديدا للتعليم - بوابة الشروق
الثلاثاء 2 يوليه 2024 10:45 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الرئيس الفلبيني يعين وزيرا جديدا للتعليم

مانيلا - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 2 يوليه 2024 - 10:18 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 يوليه 2024 - 10:18 ص

عين الرئيس الفلبيني فيرديناند ماركوس جونيور، وزيرا جديدا للتعليم ليحل محل نائبة الرئيس سارة دوتيرتي التي استقالت من المنصب.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن النائب خوان إيدجاردو انجارا سوف يترأس وزارة التعليم، بحسب بيان صادر عن المكتب الرئاسي؛ ليحل محل سارة دوتيرتي التي ستعتبر استقالتها سارية ابتداء من 19 يوليو الجاري.

وكان انجارا، وهو عضو في مجلس الشيوخ منذ عام 2013، قد صاغ القانون الذي يقر التعليم المجاني في الجامعات والكليات الحكومية بالإضافة إلى التشريع الذي يرسخ نظاما شاملا للتعليم في البلاد.

وكانت نائبة الرئيس دوتيرتي، قد أعلنت الشهر الماضي الاستقالة من وزارة التعليم دون تقديم أسباب.

ورأى المحللون، أن هذه الخطوة تشير إلى وجود خلاف مع ماركوس.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك