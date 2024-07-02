الرئيس الفلبيني يعين وزيرا جديدا للتعليم

عين الرئيس الفلبيني فيرديناند ماركوس جونيور، وزيرا جديدا للتعليم ليحل محل نائبة الرئيس سارة دوتيرتي التي استقالت من المنصب.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن النائب خوان إيدجاردو انجارا سوف يترأس وزارة التعليم، بحسب بيان صادر عن المكتب الرئاسي؛ ليحل محل سارة دوتيرتي التي ستعتبر استقالتها سارية ابتداء من 19 يوليو الجاري.

وكان انجارا، وهو عضو في مجلس الشيوخ منذ عام 2013، قد صاغ القانون الذي يقر التعليم المجاني في الجامعات والكليات الحكومية بالإضافة إلى التشريع الذي يرسخ نظاما شاملا للتعليم في البلاد.

وكانت نائبة الرئيس دوتيرتي، قد أعلنت الشهر الماضي الاستقالة من وزارة التعليم دون تقديم أسباب.

ورأى المحللون، أن هذه الخطوة تشير إلى وجود خلاف مع ماركوس.