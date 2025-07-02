 مدير وكالة الطاقة الذرية: تأكيد الهجوم على محطة زابوروجيه سيكون غير مقبول - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مدير وكالة الطاقة الذرية: تأكيد الهجوم على محطة زابوروجيه سيكون غير مقبول


نشر في: الأربعاء 2 يوليه 2025 - 8:02 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 يوليه 2025 - 8:02 ص

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي أنه إذا تأكدت صحة المعلومات عن الهجوم على محطة زابوروجيه النووية، فسيكون ذلك "هجوما غير مقبول".

ودعا غروسي في بيان له، يوم الثلاثاء، إلى "وقف فوري" لمثل هذه الهجمات.

وأشار بيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أنه تم إبلاغ فريق الوكالة في المحطة بهجوم طائرات مسيرة الأسبوع الماضي، أدى إلى تضرر عدد من السيارات بالقرب من خزان المياه لتبريد المحطة.

وفي وقت سابق ذكر المكتب الصحفي للمحطة الذرية يوم 27 يونيو أن القوات الأوكرانية هاجمت مجموعة من العاملين في المحطة بطائرة مسيرة في المنطقة التي جرت فيها أعمال على منشآت مائية.

وأضافت أن الهجوم ألحق أضرارا بسيارة العاملين الذين لم يصب أحد منهم بأذى.


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