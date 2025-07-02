ترامب يهاجم زهران ممداني مجددا: بصفتي رئيس أمريكا لن أسمح لهذا المجنون الشيوعي بتدمبر نيويورك

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، بـ"إنقاذ" مدينة نيويورك و"إعادتها عظيمة من جديد"، في هجوم جديد على المرشح المسلم زهران ممداني، الفائز بالانتخابات التمهيدية لرئاسة بلدية المدينة عن الحزب الديمقراطي.



وفي منشور عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب، إن ممداني، الذي تصدر نتائج الانتخابات التمهيدية في نيويورك "لن يُسمح له بتدمير المدينة".



وأضاف: "بصفتي رئيس الولايات المتحدة، لن أسمح لهذا المجنون الشيوعي بأن يدمر نيويورك".



وأكد ترامب أن "كل السيطرة والأوراق بيده"، قائلاً: "اطمئنوا، سأُنقذ نيويورك وسأجعلها جذابة وعظيمة مرة أخرى، تمامًا كما فعلت مع أمريكا في الماضي".



وفي تصريحات سابقة، هدد ترامب، بترحيل ممداني، في حال قام بمنع تطبيق سياسات مشددة ضد المهاجرين غير النظاميين، فيما رد الأخير على ذلك قائلاً إنه "لن يرضخ لمثل هذه التهديدات".



وتأتي تصريحات ترامب عقب فوز زهران ممداني، عضو مجلس النواب عن نيويورك، بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لرئاسة البلدية، بعد حصوله على 56 بالمئة من الأصوات متقدماً بفارق 12 نقطة على الحاكم السابق أندرو كومو.



وفي حال فوزه في الانتخابات العامة المقررة في 4 نوفمبر المقبل، سيصبح ممداني، أول مسلم ومن أصول جنوب آسيوية يتولى منصب رئيس بلدية نيويورك.