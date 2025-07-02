رئيس جامعة السادات تترأس لجنة اختيار عميد كلية تربية العام

ترأست الدكتورة شادن معاوية، رئيس جامعة السادات، اليوم الأربعاء، اجتماع لجنة اختيار عميد كلية التربية العام بالجامعة، حيث أجرت اللجنة مقابلات مع المرشحين لاختيار العميد الجديد.

وضمت اللجنة كلًا من الدكتور صلاح البلال، رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور عبد الحميد شاهين، عميد كلية التجارة الأسبق، والدكتور فاروق عثمان، الأستاذ المتفرغ بكلية التربية، والدكتور ماجد أبو العينين من جامعة عين شمس، حيث رحبت رئيس الجامعة بأعضاء اللجنة، متمنية النجاح والتوفيق لجميع المتقدمين.

وأكدت الدكتورة شادن، في بيان صادر اليوم، حرص الجامعة على اختيار عمداء الكليات وفقًا للمعايير الموضوعية والمعتمدة بالقرار الوزاري والمجلس الأعلى للجامعات، وبحيادية كاملة.

وأوضحت أن اللجنة استمعت إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات المرشحين، ورؤاهم لتطوير الكلية على المستويات التعليمية والبحثية والمجتمعية.