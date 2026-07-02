استطلاع ألماني: حزب البديل يحافظ على الصدارة والائتلاف الحاكم يتراجع

أظهر أحدث استطلاع "اتجاه ألمانيا"، الذي تبثه القناة الأولى الألمانية "إيه آر دي"، تراجعا طفيفا في شعبية أحزاب الائتلاف الحاكم، المكون من الاتحاد المسيحي الذي يترأسه المستشار فريدريش ميرتس، والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد "إنفراتست ديماب"، حصل الاتحاد المسيحي (الذي يضم حزب ميرتس، المسيحي الديمقراطي، وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) على 22% من أصوات الناخبين في ألمانيا، متراجعا بمقدار نقطة مئوية واحدة، ليحل مجددا في المركز الثاني خلف حزب "البديل من أجل ألمانيا"، الذي حافظ على صدارة قائمة أقوى الأحزاب في ألمانيا بنسبة تأييد بلغت 27% دون تغيير.

كما خسر الحزب الاشتراكي الديمقراطي نقطة مئوية، ليستقر عند 12%. في المقابل، ارتفعت شعبية كل من حزب الخضر إلى 15%، وحزب اليسار إلى 11%، بزيادة نقطة مئوية واحدة لكل منهما.

أما الحزب الديمقراطي الحر، فقد بقي عند 4%، وهو ما يعني أنه سيظل خارج البرلمان إذا أجريت الانتخابات الآن.

وأجرى معهد "إنفراتست ديماب" الاستطلاع لصالح برنامج "اتجاه ألمانيا"، وشمل 1317 شخصا ممن يحق لهم التصويت، تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر، وذلك خلال الفترة من الاثنين إلى الأربعاء من هذا الأسبوع، أي قبل الإعلان عن حزمة الإصلاحات الحكومية.

وأوضح المعهد أن نتائج الاستطلاع تمثيلية، مع هامش خطأ يتراوح بين نقطتين وثلاث نقاط مئوية.

وتكتنف استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات حالة من الغموض بوجه عام، حيث توجد عوامل تجعل الأمور أكثر تعقيدا لمؤسسات استطلاعات الرأي، ومن بين هذه العوامل التراجع عن الارتباط بحزب ما، وإرجاء وقت اتخاذ القرار الانتخابي حتى وقت قصير قبل بدء التصويت، ما يجعل من الصعب على معاهد استطلاع الرأي تقدير البيانات المجمعة بشكل صحيح.

وتعكس استطلاعات الرأي، بشكل أساسي، صورة الرأي وقت إجراء الاستطلاع فقط، ومن ثم لا تمثل توقعا لنتائج الانتخابات.