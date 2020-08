النني مهنئا أرسنال بكأس الاتحاد: لندن دائما حمراء

هنأ محمد النني، لاعب أرسنال المعار لصفوف بشكتاش التركي، زملائه في الفريق اللندني، بعد التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتوج أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي مساء أمس، السبت، بعد الفوز في المباراة النهائية على تشيلسي بنتيجة 2-1 على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن.

وكتب النني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تهانينا يا شباب تستحقونها.. لندن دائمًا حمراء».

جدير بالذكر أن أرسنال حافظ على رقمه كالأكثر تتويجًا بالمسابقة، بعدما فاز على تشيلسي ليحصل على المسابقة للمرة الـ14 في تاريخه، ويبتعد عن مانشستر يونايتد الذي حققها 12 مرة.

Congratulations boys you deserve it 👏👏👏 London is Always Red 🏆🔴 @Arsenal pic.twitter.com/pbybl7vGcx