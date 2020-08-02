العاصفة «إساياس» تفقد قوتها قبل اقترابها من ساحل فلوريدا

وصلت العاصفة الاستوائية إساياس إلى أعتاب ساحل فلوريدا، ولكنها ربما تكون قد فاتتها الفرصة لاستعادة قوة الأعصار، وستهدد الآن الساحل بصورة أضعف، حيث ستتسبب في حدوث أضرار أقل بكثير.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد، بأن إساياس سوف تستمر في التسبب في ارتفاع منسوب المياه في المحيط الأطلنطي إلى ما يصل لأربعة أقدام في بعض الأماكن، وهطول أمطار تصل إلى 15 سنتيمترا، بالإضافة إلى تعرض المنطقة لرياح بسرعة 63 كيلومترا أو أكثر في الساعة، لعدة ساعات.

وقال المركز الوطني للأعاصير، إن العاصفة التي ضربت جزر الباهاما، بوصفها إعصارا من المستوى الأول، والتي أسفرت عن مقتل امرأة في بورتوريكو، كانت على بعد 64 كيلومترا شرق شاطئ ويست بالم، وتبلغ سرعة رياحها 105 كيلومترا في الساعة.