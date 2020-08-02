إيران تسجل 2685 إصابة جديدة بفيروس كورونا و208 وفيات

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، سيما سادات لاري، وفاة 208 أشخاص بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع عدد المتوفين في إيران إلى 17 ألفا و190حالة.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإيرانية ضافت «إرنا»، اليوم الأحد، قالت «لاري» إنه تم تسجيل 2685 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 309 آلاف و 437 حالة، بينهم 4089 في وضع حرج.

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 268 ألفًا و102 حتى الآن، كما أعلنت أن مليوني و508 آلاف و418 شخصًا خضعوا لفحص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأحد، إلى أكثر من 685 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 17 مليون إصابة.