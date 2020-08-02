الإسكان تبدأ إنشاء قسم شرطة وسجل مدني ووحدة إطفاء في 6 أكتوبر

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، البدء في أعمال تطوير ورفع كفاءة ١٠ عمارات بـ"الإسكان الاقتصادي" في الحي ١١ المجاورة "٢" بمدينة 6 أكتوبر، بالتعاون مع مجلس أمناء المدينة، مشيرا إلى أنه جارٍ كذلك إنشاء قسم شرطة وسجل مدني ووحدة إطفاء بمنطقة جنوب الأحياء بالمدينة.

وقال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إن أعمال التطوير لعمارات الإسكان الاقتصادي تشمل دهانات الواجهات الخارجية والمداخل وسلالم العمارات، وإعادة تأهيل المناور والأسطح ومعالجة رشح المياه على واجهات العمارات وإحلال وتجديد صواعد الصرف الصحي ٣ بوصات، و٤ بوصات، وخطوط المياه من المواسير الحديد لمواسير بلاستيك للعمارات، وكذا تنسيق الموقع واستحداث أماكن لانتظار السيارات.

وأشار الشربيني إلى أنه تم التشديد على الشركة المنفذة بضرورة تنفيذ الأعمال بالجودة والدقة المطلوبة، مؤكدا أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة للعمارات تأتي في إطار الجهود المبذولة من جهاز المدينة لتطويرها، وظهورها بالمظهر اللائق.

وفي سياق متصل نوه رئيس جهاز 6 أكتوبر إلى إنجاز 45% من مشروعات إنشاء (قسم الشرطة – السجل المدني – وحدة الإطفاء)، مشيرا إلى أنها ستخدم منطقة جنوب الأحياء وبعض الأماكن الأخرى، حرصا من الجهاز على زيادة التغطية الأمنية بالمدينة وتوسعاتها الحالية، وتوفير الأمن للمواطنين في أنحاء المدينة كافة.