قالت "هند" ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، إن ذكرى ميلاد والدها التي حلّت في 31 يوليو وذكرى وفاته في 1 أغسطس أحدث لها شعور بـ"اللخبطة".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو خليل على شاشة "cbc"، مساء الأحد: "ذكرى الاتنين بقت وحشة.. طول 31 يوليو كان قمة السعادة والبهجة والفرحة حتى وفاته".

وأوضحت أن والدها الراحل كان مرحًا ولم يحمل هموم أي شيء بما في ذلك فترات عدم عمله، لا سيّما بعد تقدمه في السن، إذا قلّت الأدوار التي كانت تناسب مرحلته العمرية، وهو ما اعتبرته أمرًا طبيعيًّا.

وأشارت إلى أن والدها لم يشعر بالضيق من قلة الأعمال أو نقص الأموال، وأنه كان يُحوّل البيئة الحزينة إلى واقع معاكس تمامًا.

وأكدت أن والده كان يُقدم الأعمال التي تسعده وليس الجمهور وكان يتميز بأنه ملك الارتجال كما يُطلق عليه، مشددة على أن وضع نجومية والدها الراحل لم تؤثر على حب الجمهور الشديد له.

وولد سعيد صالح، في محافظة المنوفية يوم 31 يوليو 1938، وتوفي أول أغسطس عام 2014، بعد مسيرة فنية حافلة، قدّم خلالها ما يقارب الـ300 عمل بين السينما والمسرح والتلفزيون.