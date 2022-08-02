الحكومة الإسرائيلية تعقد جلسة لتقييم الأوضاع في الجنوب

يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية في الجنوب، في أعقاب اعتقال قيادي بحركة الجهاد الإسلامي.



وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الجلسة ستُعقد بمشاركة رئيس الوزراء بالإنابة نفتالي بينيت ووزير الدفاع بيني جانتس ومسؤولين أمنيين آخرين.



وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم استنفار قواته قرب غزة ورفع حالة التأهب على طول الشريط الحدودي وقرب المستوطنات المحاذية تحسبا لهجمات قد تنفذها حركة الجهاد في القطاع.



وكانت قوات من الجيش اعتقلت الليلة الماضية القيادي البارز في حركة الجهاد بسام السعدي من منزله في مخيم جنين للاجئين، بعد إصابته بجروح، فيما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بجروح في اشتباكات اندلعت في المخيم.



وهدد قياديون في الجهاد الإسلامي بالرد على اعتقال السعدي، وحملوا إسرائيل المسؤولية عن حياته بعد إصابته بجروح.