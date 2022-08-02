أيمن الظواهري: من جراح عيون إلى زعيم تنظيم القاعدة

وقد برز الظواهري كأحد الناطقين البارزين باسم القاعدة. وقد ظهر في 16 شريطا مرئيا ومسموعا في عام 2007، ويمثل ذلك 4 أضعاف ظهور بن لادن في العام ذاته.

ويعتقد أن الظواهري قد استهدف بضربة صاروخية أمريكية في 13 يناير من عام 2006 بالقرب من الحدود الباكستانية مع أفغانستان.

وقد قتل في الهجوم آنذاك 4 من أعضاء القاعدة، ولكن الظواهري نجا وظهر على شريط فيديو بعد أسبوعين يحذر فيه الرئيس الأمريكي آنذاك، جورج بوش، أنه لا هو ولا "كل القوى على الأرض" يمكن يقتلوه إن لم يكن مقدراً له ذلك.

وفي يوليو من عام 2007، ظهر في شريط مرئي مطول يحث فيه المسلمين حول العالم الانضمام إلى الحركة الجهادية والالتفاف حول تنظيم القاعدة.

وفي الشريط ذاته، حدد الظواهري استراتيجية القاعدة المستقبلية، وقال إن التنظيم، على المدى القصير، يهدف إلى مهاجمة مصالح "الصليبيين واليهود"، قاصداً بذلك الولايات المتحدة وحلفائها في الغرب وإسرائيل.

وأما على المدى الطويل فقد اعتبر الظواهري إسقاط الأنظمة في العالم مثل السعودية ومصر، الهدف الأساسي، داعياً إلى استخدام أفغانستان والعراق والصومال كمناطق لتدريب المتشددين الإسلاميين.

وفي 8 يونيو/ حزيران من عام 2011، أصدر الظواهري بيانا يحذر فيه الأمريكيين من أن بن لادن سيستمر في "ترويع" الولايات المتحدة حتى من قبره.

"الأسرة المتميزة"

ينحدر الظواهري المولود في العاصمة المصرية القاهرة في 19 يونيو من عام 1951، من عائلة متميزة من الطبقة المتوسطة، وفيها العديد من الأطباء وعلماء الدين.

جده، ربيع الظواهري ، تقلد منصب شيخ جامع الأزهر، الذي يعد أحد أهم مراكز التعليم الإسلامية السنية الأساسية في الشرق الأوسط، في حين أن أحد أعمامه كان أول أمين عام لجامعة الدول العربية.

وتقول دائرة المعارف البريطانية إن الظواهري ترعرع في حي المعادي جنوبي القاهرة، وتأثر في صباه بشكل كبير بكتابات سيد قطب.

وقد انخرط الظواهري في نشاطات حركات الإسلام السياسي في سن مبكرة، وهو لا يزال في المدرسة، وقد اعتقل في سن الخامسة عشر، لانضمامه لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

وتعد جماعة الإخوان المسلمين من أقدم الجماعات الإسلامية وأكبرها في مصر.