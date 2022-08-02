قالت وزارة الخارجية الصينية، إن «الولايات المتحدة الأمريكية ستكون مسؤولة عن أي عواقب خطيرة، إذا أصرت على اتباع النهج الخاطئ»، وذلك بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الخارجية الصينية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء.



وفي وقت سابق، نزلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، من طائرتها مع وصولها مطار تايوان.



وكانت بكين، قد حذرت من أن الطائرات التي ستنتهك حظر الطيران في مجال تايوان الجوي قد يتم إسقاطها، كما أنها أغلقت مجالها الجوي على الساحل الشرقي قرب تايوان أمام الطائرات المدنية.







If the US insists on following the wrong course of action, then it should be responsible for any serious consequence arising thereof. pic.twitter.com/b4p5b1XodM — Spokesperson发言人办公室 (@MFA_China) August 2, 2022