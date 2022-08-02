السلاح الجوي الألماني يتولى مراقبة المجال الجوي فوق البلطيق

يتولى سلاح الجو الألماني مراقبة المجال الجوي فوق دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) المطلة على بحر البلطيق -إستونيا ولاتفيا وليتوانيا- خلال الأشهر التسعة المقبلة.

وتولى سرب من القوات الجوية الألمانية القيادة من فرنسا اليوم الثلاثاء في قاعدة القوات الجوية الإستونية "أوماري"، وتم من أجل ذلك نقل خمس مقاتلات ألمانية من طراز "يوروفايتر" إلى الدولة المجاورة لروسيا في نهاية يوليو الماضي.

وقال وزير الدفاع الإستوني، هانو بيفكور، إن الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا "جعلت مهمة الناتو أكثر أهمية"، مضيفا أن هذا يبين أنه يمكن لإستونيا الاعتماد على دعم جميع الحلفاء.

تجدر الإشارة إلى أنه ليس لدى إستونيا ولاتفيا وليتوانيا قوات جوية خاصة بها، لذلك يؤمّن الناتو المجال الجوي لبحر البلطيق انطلاقا من القاعدتين العسكريتين في أوماري (إستونيا) وسيولياي (ليتوانيا). وللاضطلاع بهذه المهمة يقوم الحلفاء بنقل دوري تبادلي للطائرات المقاتلة والجنود إلى دول بحر البلطيق الصغيرة في شمال شرق أوروبا. وتشارك ألمانيا في هذه المهمة منذ عام 2005، وتولت الرقابة على المجال الجوي في هذه المنطقة 12 مرة منذ ذلك الحين.