قال الدكتور لواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، إن زيارة رئيسة النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، لتايوان اليوم الثلاثاء، أدت إلى توتر الأوضاع بين الجانبين الصيني والأمريكي بشكل كبير، لافتًا إلى أن واشنطن وبكين وصلتا إلى «حافة الهاوية».



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن المفكرين اعتقدوا بأن الصين ستستغل الموقف لمهاجمة تايوان، عندما دخلت روسيا أراضي أوكرانيا في الـ24 من فبراير الماضي، لافتًا إلى أن موقفها تغير اليوم.



ونوه إلى أن اقتصاد الصين سينهار إذا اتخذت خطوتها بمهاجمة تايوان، معقبًا: «الصين في موقف لا تحسد عليه، وأمريكا نفذت ما ترغب فيه بزيارة بيلوسي، لكنني لا أتوقع إطلاق الصين أي عمليات عسكرية الآن».



وأشار المفكر الاستراتيجي، إلى أن الصين لن تغامر حاليًا؛ لأن الحرب تدمر الاقتصاد، متابعًا: «واشنطن صرحت بأن الولايات المتحدة ستتدخل عند مهاجمة تايوان وستحميها، وتصبح حربًا عالمية بين الجانبين، ونرجو ونأمل ألا تتم الحرب لأنها بمثابة دمار كامل على البشرية».



ولفت إلى أن نقل القوات الأمريكية إلى تايوان عملية صعبة، خاصة مع انتشار القوات الصينية في المنطقة، متوقعًا أن ترسل واشنطن رسائل إلى الصين، في الساعات المقبلة؛ لتهدئة الأجواء، وإيجاد أسلوب سياسي للخروج من المأزق الحالي.



وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، هبطت طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، في مطار سونج شان في عاصمة تايوان (تايبيه).



وهبطت الطائرة التابعة للقوات الجوية الأمريكية التي تقل بيلوسي في تايبيه الساعة 10:44 مساءً بالتوقيت المحلي (14:44 بتوقيت جرينتش)، وفقا لفيديو بث مباشر من المطار.



وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن زيارتها إلى تايوان، تكرس التزام الولايات المتحدة الأمريكية الثابت بدعم الديمقراطية في تايوان، لافتة إلى أن المناقشات مع القيادة التايوانية، تؤكد دعم واشنطن لشريكتها وتعزيز مصالح الجانبين المشتركة.



وأضافت في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، بمجرد وصولها تايوان: «تضامن أمريكا مع 23 مليون شخص في تايوان، أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى، حيث يواجه العالم خيارًا بين الاستبداد والديمقراطية».