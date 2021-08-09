محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لمشروع مبنى ديوان عام المحافظة

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الاجتماع الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة، وتطوير كورنيش النيل والمنطقة المحيطة، وذلك بحضور ممثلي الجهتين المُنفذة والاستشارية للمشروع.

وأوضح بيان أصدرته الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن الاجتماع تناول استعراض مستجدات الموقف، المتعلقة بنسب التنفيذ للمشروع وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية، هذا إلى جانب ما تم تنفيذه بمشروع تطوير كورنيش بطول 1400 مترا، بداية من حديقة بنت الشاطىء، وحتى نقابة المهندسين، و أيضًا إنشاء النصب التذكارى للشهداء.

وتابعت الدكتورة منال عوض، مدى تطابق الأعمال الجارية مع الجداول الزمنية المحددة لكل مرحلة، كما ناقشت خطة أعمال المرحلة القادمة بجميع مكونات المشروع، وذلك للدفع بخطة العمل بالتوازي ، وكذلك موقف خطة رصف طريق كورنيش النيل، حيث أكدت الإسراع بمعدلات التنفيذ بهذه الخطة، وذلك نظرًا لأهمية هذا الطريق.