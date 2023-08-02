رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يشيد بالدعم السعودي الجديد لبلاده

قال رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني اليوم الثلاثاء، إن الدعم السعودي الجديد "رسالة حاسمة للمليشيات الحوثية، بأن الشعب اليمني ليس وحده، وأنه آن الأوان لها بعد أن جربت كل وسائل الخراب، تغليب مصلحة شعبنا على مصالح قياداتها، والاصغاء لصوت الحكمة، والانحياز لخيار السلام العادل الذي طال انتظاره".

وأشاد العليمي، في تغريدات نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، بالدعم السعودي للموازنة العامة للدولة الذي وقعت اتفاقيته اليوم في العاصمة السعودية الرياض، بقيمة 2ر1 مليار دولار.

وأضاف "الدعم السعودي الجديد يؤكد موقف المملكة المشرف، ونهجها الملتزم بدعم الشعب اليمني، وشرعيته الدستورية، وتخفيف معاناته الانسانية، وحماية حقوقه المشروعة في إعادة إعمار، وبناء مؤسسات الدولة، والسلام والاستقرار، والتنمية".

واشار العليمي إلى أن "هذا النهج الاخوي، والإنساني للسعودية، مثل باستمرار صمام أمان ليس فقط للدولة الوطنية في اليمن، وإنما لدول وشعوب المنطقة برمتها، والسلم والأمن الدوليين".

وأثنى العليمي على الجهود الحكومية، والفريقين الاقتصاديين في البلدين، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن"التي اثمرت هذا الدعم السخي للوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، ومواصلة اصلاحاتها الشاملة في مختلف المجالات".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السعودية تقديم دعما جديدا لليمن بقيمة 2ر1 مليار دولار لتغطية عجز الموازنة ودعم اقتصاد البلاد، الذي يواجه أزمة حادة جراء الصراع الذي يشهده منذ نحو تسع سنوات.

وقالت وكالة الأنباء السعودية( واس)، إن ذلك يأتي لدعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، وضمان الأمن الغذائي في اليمن.

