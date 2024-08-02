ضبط 5 متهمين بالاستيلاء على سيارة مستحضرات تجميل بأكتوبر

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على 5 أشخاص تعدوا بالضرب على مالك شركة واستولوا على سيارته الملاكي وبداخلها 30 كرتونة مستحضرات تجميل بمدينة 6 أكتوبر.

وتلقى قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من مالك شركة لتوزيع وتجارة مستحضرات التجميل مقيم بدائرة القسم مصابا بجرح قطعي وكدمات متفرقة، يفيد بتضرره من أحد الأشخاص لاتفاقه معه على التقابل بدائرة القسم لتسليمه مستحضرات تجميل متفق عليها مسبقا بينهما.

وتابع مالك الشركة في بلاغه إنه لدى حضوره فوجئ بقيامه وآخرين مجهولين برفقته بالتعدى عليه بالضرب وإحداث ما به من إصابات والاستيلاء على سيارته الملاكى وبداخلها عدد 30 كرتونة مستحضرات تجميل ومتعلقاته الشخصية وهاتفين محمول وبعض المتعلقات الشخصية.

وتوصلت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة إلى وجود معاملات تجارية بين المبلغ وآخرين نتج عنها خلافات مالية بينهم لقيام المجني عليه ببيع مستحضرات تجميل غير صالحة لهم.

كما أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وتبين أنهم 5 أشخاص مقيمين بمحافظة الجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أرشدوا عن السيارة المستولى عليها وبداخلها باقى المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.