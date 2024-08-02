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لايبزيج: لسنا تحت أي ضغط لبيع داني أولمو

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 2 أغسطس 2024 - 6:00 م | آخر تحديث: الجمعة 2 أغسطس 2024 - 6:00 م

أكد روفين شرودر المدير الرياضي لنادي لايبزيج الألماني أنهم لن يسهلوا بيع الإسباني داني أولمو لـ برشلونة الراغب في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت تقارير ذكرت توصل برشلونة لاتفاق مع داني أولمو للتعاقد معه بعقد لمدة 6 سنوات، في انتظار التوصل لاتفاق مع لايبزيج.

وبرز أولمو كأحد أولويات برشلونة في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد اقتراب نيكو ويليامز من الاستمرار مع أتلتيك بيلباو الإسباني.

وقال شرودر في تصريحات لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية:” لسنا تحت أي ضغط لبيع أولمو، إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع النادي (برشلونة)، فسيبقى اللاعب معنا”.

وأضاف:”وإذا كان هناك شيء مناسب، فسندرسه. ولكن هناك شيء واحد واضح أيضًا وهو أنه لا يمكن أن يكون هناك فائز واحد،”، فاتحًا الباب للاستماع إلى العروض لكنهم أكدوا من جديد رغبتهم في الحصول على مبلغ جيد مقابل انتقال داني أولمو .

 


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