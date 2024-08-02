أكد سيف شاهين رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى أن المنتخب لن يحقق أية ميداليات في منافسات ألعاب القوى بأولمبياد باريس 2024.

وكان مصطفى الجمل لاعب منتخب مصر لألعاب القوى قد أنهى منافسات رمي المطرقة بأولمبياد باريس في المركز الـ14.

وهاجم الجمل اتحاد اللعبة مؤكدا أنه لم يتلق الدعم الكافي قبل الأولمبياد وأنه لم يكن أي مدرب منذ عام كامل، وأن الدعم الذي قدم له يكفي للمنافسة في بطولة الجمهورية.

وقال سيف شاهين في تصريحات خاصة لـ"الشروق" من باريس: "الجميع يعلم أننا لن نحقق ميداليات في أولمبياد باريس ولقد تحدثت عن ذلك في مرات سابقة".

وأضاف: "سياسية اللجنة الأولمبية المصرية هي أنه أي لاعب يتأهل للأولمبياد يشارك في الحدث الرياضي الأكبر، لكن لم نعد بتحقيق أي ميداليات".

وتابع: "مصطفى عمرو حقق المركز الثامن في أولمبياد طوكيو 2020 وهو مركز لم نصل له من قبل لذلك نحن نتمنى التوفيق لكل لاعبينا في الأولمبياد".

وردا على اتهامات مصطفى الجمل، أتم سيف شاهين: "مصطفى الجمل تلقى أكبر دعم في المنتخب عن باقي اللاعبين وسنرد بالمستندات والأرقام بعد الأولمبياد على كل الأمور".

وتشارك مصر في دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024 بأكبر بعثة في تاريخها، حيث تضم 148 لاعبًا ولاعبة أساسيًا و16 لاعبًا احتياطيًا، ليصل العدد الإجمالي إلى 164 رياضيًا يتنافسون في 22 رياضة وتعتبر هذه البعثة الأكبر بين الدول العربية والإفريقية.

ويشارك في أولمبياد باريس أكثر من 206 دول، ممثلة في نحو 10500 رياضي، يتنافسون في 32 لعبة مختلفة.