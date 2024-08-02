

أعلن الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، اعتماد نتيجة تراكمي الفرقة الرابعة بكلية الاقتصاد المنزلي لدور يونيو للعام الدراسي 2024/2023، والتي بلغت نسبة النجاح فيها 80.61%. وتوجه القاصد بالتهنئة للطلاب الناجحين وأسرهم.

وأوضح القاصد في بيان اليوم أن الكلية تتضمن أربعة أقسام علمية، حيث بلغ إجمالي الطلاب المتقدمين للامتحانات 798 طالبًا. وجاءت تفاصيل النسب والتقديرات كالتالي:

قسم التغذية وعلوم الأطعمة: 312 طالبًا، منهم 7 طلاب حصلوا على تقدير عام ممتاز، و148 طالبًا على تقدير عام جيد جدًا، و150 طالبًا على تقدير عام جيد، و7 طلاب على تقدير عام مقبول.

قسم إدارة المنزل والمؤسسات: 153 طالبًا، حصل 2 منهم على تقدير عام ممتاز، و49 طالبًا على تقدير عام جيد جدًا، و99 طالبًا على تقدير عام جيد، و3 طلاب على تقدير عام مقبول.

قسم الملابس والنسيج: 189 طالبًا، منهم 2 حصلوا على تقدير عام ممتاز، و33 طالبًا على تقدير عام جيد جدًا، و145 طالبًا على تقدير عام جيد، و11 طالبًا على تقدير عام مقبول.

قسم الاقتصاد المنزلي والتربية: 144 طالبًا، حصل طالب واحد على تقدير عام ممتاز، و48 طالبًا على تقدير عام جيد جدًا، و93 طالبًا على تقدير عام جيد، و2 طالبين على تقدير عام مقبول.

ومن جانبه، أكد الدكتور عصام عبد الحافظ على إظهار مستوى التحصيل الأكاديمي الجيد بين الطلاب بمختلف الأقسام، مما يعكس الجهد المبذول من قبل الجميع في العملية التعليمية.