مصرع شاب غرقا بشاطئ قرية المرجان في الساحل الشمالي

لقى شاب يدعى (أ.ص.ف - 20 عامًا)، مصرعه غرقًا اليوم الجمعة، في مياه شاطئ السفينة بقرية المرجان، التي تقع ضمن نطاق الساحل الشمالي غربي الإسكندرية.

ووفقًا للتقارير، فقد جرفت الأمواج الشاب الذي كان يقضي إجازته في المنطقة. كانت تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي عن وقوع حادث غرق لشاب أثناء نزوله إلى مياه البحر بشاطئ قرية سياحية على الكيلو 79 من طريق "الإسكندرية - مطروح" الساحلي.

وبانتقال الشرطة، وقوات الإنقاذ النهري، وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، تبين أن الشاب، الذي يقيم بمحافظة الشرقية، قد غرق في المياه ولم يتم العثور على جثمانه حتى الآن.

وصرح إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير في نطاق محافظات غرب الدلتا (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، لـ"الشروق"، بأن الفريق سيقوم بدفع عدد من الغواصين المتطوعين إلى جانب طاقم الإنقاذ النهري للبحث عن جثمان الشاب المفقود.

وتجرى الآن عملية تحرير محضر إداري بالواقعة، بينما تواصل قوات الإنقاذ جهودها المكثفة للعثور على الجثمان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.