علق الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على «تجميد البويضات»، قائلًا: «إن أصول الدين تقوم على عدم اختلاط الأنساب، وهو الخط الأحمر الذي لا يجوز الخروج عنه».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، «لن تجد إنسان له دين ملي سماوي، أو حتى عقلي أو فطري يقبل باختلاط الأنساب»، مستشهدًا بالآية «ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله».

وأوضح أن الاختلاف الفقهي للموضوع يرجع إلى حضارة الفقيه، متابعًا: «إذا كان الفقيه يرى بأن الذكر يجمد حيواناته المنوية أو الأنثى تجميد بويضاتها، واستخدامها في الوقت المناسب مع الطرف الآخر بعد عقد زواج، هنا ممكن يقول ده أمرهم، لإن الحيوان المنوي من الزوج والبويضة من الزوجة».

وأشار إلى «وجود فقه آخر سيرفض، لأنه عند تجميد البويضة أو الحيوان المنوي لم يكن العقد قائمًا، فهل يجوز اصطحاب الماضي بعد العقد؟»، لافتًا إلى أن «الحدث الواقعي، وانتشاره وفرض الأمر الواقع، ربما يجعل للفقه استقبال وقبول»، على حد تعبيره.