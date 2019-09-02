 فيديو.. سعد الدين الهلالي عن «تجميد البويضات»: عدم اختلاط الأنساب هو الخط الأحمر - بوابة الشروق
الإثنين 2 سبتمبر 2019 1:45 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترشيح 5 أسماء لتدريب المنتخب .. من تختار؟
النتـائـج تصويت

فيديو.. سعد الدين الهلالي عن «تجميد البويضات»: عدم اختلاط الأنساب هو الخط الأحمر

الدكتور سعد الدين الهلالي
الدكتور سعد الدين الهلالي
هديل هلال
نشر فى : الإثنين 2 سبتمبر 2019 - 1:25 ص | آخر تحديث : الإثنين 2 سبتمبر 2019 - 1:25 ص

علق الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على «تجميد البويضات»، قائلًا: «إن أصول الدين تقوم على عدم اختلاط الأنساب، وهو الخط الأحمر الذي لا يجوز الخروج عنه».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، «لن تجد إنسان له دين ملي سماوي، أو حتى عقلي أو فطري يقبل باختلاط الأنساب»، مستشهدًا بالآية «ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله».

وأوضح أن الاختلاف الفقهي للموضوع يرجع إلى حضارة الفقيه، متابعًا: «إذا كان الفقيه يرى بأن الذكر يجمد حيواناته المنوية أو الأنثى تجميد بويضاتها، واستخدامها في الوقت المناسب مع الطرف الآخر بعد عقد زواج، هنا ممكن يقول ده أمرهم، لإن الحيوان المنوي من الزوج والبويضة من الزوجة».

وأشار إلى «وجود فقه آخر سيرفض، لأنه عند تجميد البويضة أو الحيوان المنوي لم يكن العقد قائمًا، فهل يجوز اصطحاب الماضي بعد العقد؟»، لافتًا إلى أن «الحدث الواقعي، وانتشاره وفرض الأمر الواقع، ربما يجعل للفقه استقبال وقبول»، على حد تعبيره.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك