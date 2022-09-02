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كورونا حول العالم.. الإصابات ترتفع إلى أكثر من 603.7 مليون

أ ش أ
نشر في: الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 10:37 ص | آخر تحديث: الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 10:37 ص

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم ارتفعت إلى 603 ملايين و714 ألفا و197 إصابة.

وأفادت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و497 ألفا و472 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 94.6 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.4 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.4 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و47 ألف وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ683 ألفا و965 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 527 ألفا و932 وفاة.

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